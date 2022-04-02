Зеленский полностью исключает отказ от территорий Украины ради мирного соглашения с РФ

Зеленский полностью исключает отказ от территорий Украины ради мирного соглашения с РФ

"Мы не торгуем своей территорией", сказал Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина не будет отказываться от какой-либо своей территории в переговорах с Россией о возможном прекращении войны.

Об этом глава государства сказал в интервью Fox News.

Журналист телеканала спросил, на что Зеленский готов согласиться, чтобы заключить мирное соглашение, конкретно напомнил о возможности уступить территории Украины перед Россией.

"Мы не торгуем своей территорией. Вопрос территориальной целостности и суверенитета не обсуждается", – ответил Зеленский.

Украинский президент добавил, что его страна ищет обязательства от ведущих государств относительно того, что безопасность Украины будет защищена соглашением.

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