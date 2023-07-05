Зеленский: Половина России поддержала бунт Пригожина с "вагнеровцами"

Пока президент России Владимир Путин борется с последствиями восстания "Вагнера" в прошлом месяце, он будет пытаться "консолидировать свое общество", считает президент Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после кратковременного восстания Евгения Пригожина в России Кремль попытается вернуть Путину авторитет. Ведь мятеж главаря "вагнеровцев" поддержала чуть ли не половина РФ.

Об этом глава государства сказал в интервью CNN.

"Он (Путин – ред.) будет делать все, чтобы сломать и свести на нет славу "вагнеровцев" и все, что они сделали. Он будет дистанцироваться от этого всего и будет активно общаться, чтобы объединить общество", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что Путин заметно исчез из виду общественности после того, как тайное кремлевское соглашение положило конец короткому, хаотическому восстанию группы наемников.

"Куда девался Путин после всех этих событий? Он редко выходит на улицу. Мы видим его в офисах и тому подобное, но мы не видим его на улице", — сказал Зеленский.

За кулисами Некоторые аналитики сходятся во мнении, что Путин, вероятнее всего, работает за кулисами, чтобы успокоить любые волнения в Кремле и обезопасить собственное положение.

"Он сделает все, чтобы укрепить свою власть. Он проведет необходимые чистки или перетасует некоторых людей. Он просто так это не оставит", — сказал Александр Королев, старший преподаватель политики и международных отношений в Университете Нового Южного Уэльса в Австралии.

Он добавил, что шаги Путина могут быть "не очень заметными для внешних наблюдателей, но он сделает все, как и любой авторитарный лидер, чтобы убедиться, что его хватка за власть прочна, особенно сейчас, когда идет война".

Напомним, российский оппозиционный политик Михаил Ходорковский рассказал, что президент России Владимир Путин сбежал из Москвы во время мятежа ЧВК "Вагнера" во главе с Евгением Пригожиным.

В то же время, издание The New York Times пишет, что президент России Владимир Путин после мятежа ЧВК "Вагнера" пытается уладить ситуацию, предоставив силовикам больше денег и полномочий, однако создает этим риски для новых бунтов.

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