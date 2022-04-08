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Зеленский пообещал жесткий ответ оккупантам на Донбассе

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Зеленский пообещал жесткий ответ оккупантам на Донбассе

ВСУ внимательно следят за подкреплением, получаемым оккупантами на этом участке фронта.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская армия готова отразить наступление российских войск на Донбассе.

Об этом он говорил во время обращения вечером в четверг, 7 апреля.

По его словам, ВСУ внимательно следят за подкреплением, получаемым оккупантами на этом участке фронта.

"Подразделения оккупантов на этом направлении активизируются и получают новые силы из России. Мы это видим. Анализируем каждый шаг противника. И будем отвечать. Жестко”, — заверил президент.

Обращение Владимира Зеленского в конце 43-го дня войны

Обращение Владимира Зеленского в конце 43-го дня войны

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что битва за Донбасс будет ключевой и определит дальнейший ход войны.

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