Зеленский пообщался с Байденом: обсуждали дальнобойное оружие и ситуацию в РФ

Зеленский поблагодарил США за поддержку в борьбе с российскими оккупантами.

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 25 июня, пообщался с американским лидером Джо Байденом. Они обсудили войну России против Украины и дальнобойное оружие.

Об этом Зеленский сообщил на своем телеграмм-канале.

Зеленский и Байден обсудили последние события в России и ход боевых действий. Украинский лидер подчеркнул, что мир должен оказывать давление на агрессора для восстановления международного порядка.

Также президент Украины подчеркнул, что нашему государству нужно более эффективно защитить свое небо и поблагодарил США за поддержку коалиции истребителей. Он поблагодарил США за Patriot.

"Обсудили дальнейшее расширение оборонного сотрудничества с акцентом на дальнобойных средствах поражения. Благодарен за готовность США и американского народа стоять бок о бок с Украиной до полного освобождения всех наших территорий в международно признанных границах", — написал Зеленский.

Также лидеры скоординировали позиции накануне Вильнюсского саммита НАТО, обсудили продолжение работы по реализации Украинской формулы мира и подготовку к Глобальному саммиту мира.

Напомним, Резников объяснил, станет ли этот год переломным в войне с РФ.

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