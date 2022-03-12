Зеленский пообщался с иностранными СМИ: ключевые заявления президента (видео)

Зеленский рассказал о закрытии неба, переговорах с Россией, эвакуации в Украине, поддержке мира и подписании "гарантий безопасности" с соседними странами.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 марта встретился с представителями иностранных СМИ. Они обсудили ситуацию вокруг войны, которую развязала Россия.

ТСН.ua собрал ключевые заявления президента.

Президент заявил, что за последние два года государство даже не десятки раз обращалось в Россию с инициативой переговоров, однако РФ ни разу не подтвердило возможность встречи. Из-за этого уже погибли тысячи человек.

Вывезти людей из некоторых городов удалось только благодаря тому, что среди них были иностранные студенты, ведь россияне не предоставляют "зеленых коридоров" просто из гуманитарных целей. За все время войны в Мариуполь удалось отправить всего пять крупных гумконвоев. Оккупанты действуют очень прагматично.

"Армия оккупантов даже не понимает, что такое инсулин. Стоят военные люди, которые с бородами, какие-то чеченцы, которые не пропускают людей. Они даже не понимают, что такое диабет", — сказал Зеленский.

По словам Зеленского, если РФ мобилизует множество людей и возьмет кучу технику, они зайдут в город. Но им придется жить там одним, потому что друзей среди украинцев они точно не найдут.

По словам президента, в таких сложных случаях проявляется кто есть кто. Между Украиной и Польшей сложились особые отношения, которых никогда не было. Это уже новая история.

"Оккупации нашего государства, смены руководства нашего государства и тому подобное, смены флага нашего государства - этого не произошло. Уверен, не произойдет даже, если привезти сюда умирать миллион российских граждан, то оккупировать украинцев невозможно", — сказал Зеленский.

Группа украинцев и российских представителей обсуждают те или иные вопросы. Сейчас они начали о чем-то говорить, а не бросать только ультиматумы. По словам Зеленского, кроме РФ, гарантии безопасности должны предложить и другие лидеры.

По словам главы государства, в Украине фронт везде. Война забрала несколько маленьких городов и людей. Их больше нет.

Окончание войны начинается с прекращения огня, о котором пытается договориться украинская дипломатия. По словам президента, эти процессы сейчас проговариваются. "100% мы знаем, что будет победа", — подчеркнул он.

Зеленский рассказал, что есть альтернатива закрытию неба – противоракетная оборона, однако западные политики не готовы помогать Украине. Сам народ, живущий во всем мире, готов был предоставить эту альтернативу. Все готовы, но не те, кто решает этот вопрос, сказал президент.

Зеленский заявил, что решения НАТО о том, чтобы взять Украину в Альянс, не было и нет. О закрытии неба согласованной позиции тоже нет. Кроме того, Украина не может решить вопрос НАТО о поставках некоторого оружия.

Зеленский хочет после войны в Украине заключить новый документ, в котором будут прописаны гарантии безопасности для государства. Подписать документ он планирует с серьезными странами, в частности с соседними.

Президент считает, что премьер-министр страны Нафтали Бенет может сыграть немаловажную роль в переговорном процессе между Украиной и Россией. Он напомнил, что и в Израиле, и в США, и в Германии велико было влияние русскоязычного телевидения. Украинских телеканалов там почти не было. Президент убежден, что люди должны сами выбирать информацию, сами анализировать своей головой.

Переговоры Бенета с Путиным Зеленский воспринимают положительно. Чтобы остановить войну, не конструктивно встречаться в России, Беларуси и Украине. Для переговоров может являться такой страной Израиль.

Зеленский заявил, что в настоящее время в Украине около 500-600 военнопленных из Российской Федерации. Многие скрываются. Точной цифры нет.

Зеленский рассказал, что многие российские военные, прибывшие воевать против Украины, не понимают, куда приехали и повторяют лозунги российской пропаганды о фашизме. Он отметил – не радуется гибели более 12 тыс. российских военных в Украине.

По словам президента, мэр Мелитополя Иван Федоров жив. Все жители города даже знают, где его держат. Оккупанты планируют шантажировать украинцев видео с пытками Федорова.

Среди стран, которые будут обеспечивать безопасность Украины, должен быть Израиль, считает Зеленский. Президент подчеркнул, что Украина сегодня – отражение того, что думают свободные люди всего мира.