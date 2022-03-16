Зеленский пообщался с прибывшим в Украину прокурором из Гааги Каримом Ханом

Зеленский пообщался с прибывшим в Украину прокурором из Гааги Каримом Ханом

Оккупанты будут отвечать за все военные преступления против украинцев, отметил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с прокурором международного уголовного суда в Гааге Каримом Ханом.

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Об этом Владимир Зеленский сообщил 16 марта во время обращения к украинцам.

"Он уже в Украине, уже начал работать. Так что оккупанты будут отвечать за все военные преступления против украинцев", — сказал Зеленский.

Говорив з прокурором Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карімом Ханом. Він вже в Україні. Вже почав працювати. Тож окупанти відповідатимуть за всі воєнні злочини проти українців. Опубликовано Володимиром Зеленським Среда, 16 марта 2022 г.

Напомним, ранее Владимир Зеленский отреагировал на то, что российские хакеры взломали один из украинских телеканалов и в текстовой строке транслировали якобы его обращение о "капитуляции". Он назвал это детской провокацией и подчеркнул, что мы не собираемся складывать оружие до нашей победы.

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