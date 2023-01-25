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Зеленский пообщался со Столтенбергом: говорили об интеграции в НАТО и новом оружии

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
865
Время на прочтение
1 мин
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Зеленский пообщался со Столтенбергом: говорили об интеграции в НАТО и новом оружии

фото/Zelenskiy/Official

Генсек НАТО и Зеленский обсудили предоставление Украине новых видов оружия.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 25 января, пообщался с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях.

"Обсудили с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом дальнейшую консолидацию партнеров для поддержки Украины, в том числе расширение танковой коалиции, разблокирование принципиально новых видов вооружения. Также говорили о необходимых шагах на пути к дальнейшей интеграции в НАТО", — сообщил президент Украины.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал предоставить Украине больше оружия уже сегодня, заявив о наступлении поворотного момента в войне.

Также он призвал усилить поддержку Украины и предупредил, что недооценка России может иметь серьезные последствия безопасности в скандинавском регионе.

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Дата публикации
Просмотры
865
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