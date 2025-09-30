Зеленский попросил Tomahawk: Кит Келлог прокомментировал запрос Украины на "высококлассное" оружие

Кот Келлог / © Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на Генеральной Ассамблее ООН поднял вопрос о возможности передачи Украине американских крылатых ракет большой дальности Tomahawk. Окончательное решение о поставках этой передовой системы будет принимать лидер США.

Об этом заявил специальный посланник США по вопросам Украины генерал Кит Келлог, выступая на панельной дискуссии на Варшавском форуме безопасности, передает корреспондент ТСН.ua.

Келлог подчеркнул, что Tomahawk является "передовой ракетной системой в США" и, "вероятно, одной из наших высококлассных систем".

"Из того, что я понимаю, читая публичные отчеты, вопрос ракет Tomahawk для Украины поднимался президентом Зеленским на встрече с президентом Трампом на Генеральной Ассамблее ООН на прошлой неделе в Нью-Йорке", - отметил генерал.

Он подтвердил, что запрос был, но никаких комментариев относительно того, будет ли он удовлетворен, не было. Келлог подчеркнул, что не говорит от имени президента Трампа, а лишь передает информацию, отмечая, что окончательное решение примет президент Трамп.

Отдельно генерал отметил важность встречи между первой леди США Меланией Трамп и первой леди Украины Еленой Зеленской, которая обсудила вопросы возвращения украинских детей.

