Зеленский посетил горячий участок фронта и наградил боевых асов за успешную работу

Украинские пилоты как защищают украинское небо, так и уничтожают врага с воздуха.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Роботино Запорожской области посетил воздушное командование "Восток", где наградил боевых пилотов государственными наградами.
Об этом сообщил глава государства на странице в телеграмм-канале.
Кроме того, по его словам, обсудили защиту объектов критической инфраструктуры в приграничных городах и селах и будущее усиление.
"Воздушное командование "Восток". Обсудили защиту наших городов и сел, объектов критической инфраструктуры и линии фронта с воздуха. Обсудили особенности применения западных систем ПВО и усиления благодаря будущей поставке. Наградил боевых пилотов. Наши мощные воины, защищающие наше небо и с неба защищают Украину. Спасибо за ваши меткие действия и уничтожение врага", — написал лидер Украины.
Напомним, в воскресенье, 4 февраля, президент Украины Владимир Зеленский посетил Роботино в Запорожье и провел совещание по ситуации в области безопасности.
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