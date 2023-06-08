Зеленский посетил Херсон и встретился с травмированными после взрыва на Каховской ГЭС

Пострадавшие находятся в пункте эвакуации на базе одного из медучреждений Херсона.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Херсон и пообщался с травмированными в результате подрыва оккупантами Каховского ГЭС.

Об этом он написал на своей странице в соцсети.

Глава государства пообщался с пострадавшими, выразил им слова поддержки и благодарности. Также он обратился к врачам, которые, несмотря ни на что, продолжают оказывать медицинскую помощь — даже под обстрелами.

“В пункте эвакуации на базе одного из медучреждений Херсона пообщался с нашими людьми, пострадавшими в результате разрушения Каховской ГЭС. Вы сейчас проходите это тяжелое испытание. Мы поможем, и все, что нужно восстановить, мы отстроим. Благодарю вас и желаю здоровья. Хочу поблагодарить весь персонал медучреждения за работу даже под обстрелами. Вы – героические люди”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что в результате подрыва станции вода из Днепра затапливает Херсонскую область и под водой могут оказаться 80 населенных пунктов.

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