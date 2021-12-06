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Зеленский посетил передовые позиции украинских военных на Донбассе по случаю Дня Вооруженных сил Украины

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Зеленский посетил передовые позиции украинских военных на Донбассе по случаю Дня Вооруженных сил Украины

Офис Президента Украины

Пятерым военнослужащим президент вручил государственные награды.

Президент Украины Владимир Зеленский побывал на передовых позициях украинской армии в зоне проведения Операции объединенных сил и приветствовал военных с Днем Вооруженных сил Украины. Глава государства пообщался с военнослужащими и вручил ценные подарки и государственные награды.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента.

Глава государства обратился к защитникам Украины и пожелал им беречь себя, чтобы потом "иметь возможность рассказать о героизме украинского войска потомкам".

"Имею честь сегодня быть вместе с вами. Спасибо вам за то, что защищаете суверенитет и территориальную целостность Украины", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Сообщается, что президент вручил пяти военнослужащим государственные награды. Зеленский также ознакомился с оперативной ситуацией в зоне проведения ООС и осмотрел командный пункт одной из бригад ВСУ.

© Офис Президента Украины
Офис Президента Украины

"Убежден, что с такими людьми, как вы, мы обязательно победим", – заявил глава государства.

Напомним, 6 декабря украинцы отмечают День Вооруженных Сил Украины. По случаю праздника в Одессе военнослужащие и курсанты Военной академии выстроились в виде цифры тридцать на Потёмкинской лестнице.

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