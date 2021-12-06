Зеленский посетил передовые позиции украинских военных на Донбассе по случаю Дня Вооруженных сил Украины

Пятерым военнослужащим президент вручил государственные награды.

Президент Украины Владимир Зеленский побывал на передовых позициях украинской армии в зоне проведения Операции объединенных сил и приветствовал военных с Днем Вооруженных сил Украины. Глава государства пообщался с военнослужащими и вручил ценные подарки и государственные награды.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента.

Глава государства обратился к защитникам Украины и пожелал им беречь себя, чтобы потом "иметь возможность рассказать о героизме украинского войска потомкам".

"Имею честь сегодня быть вместе с вами. Спасибо вам за то, что защищаете суверенитет и территориальную целостность Украины", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Сообщается, что президент вручил пяти военнослужащим государственные награды. Зеленский также ознакомился с оперативной ситуацией в зоне проведения ООС и осмотрел командный пункт одной из бригад ВСУ.

Офис Президента Украины

"Убежден, что с такими людьми, как вы, мы обязательно победим", – заявил глава государства.

Напомним, 6 декабря украинцы отмечают День Вооруженных Сил Украины. По случаю праздника в Одессе военнослужащие и курсанты Военной академии выстроились в виде цифры тридцать на Потёмкинской лестнице.

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