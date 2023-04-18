Зеленский посетил передовые позиции в Авдеевке и поел с военными куличи (фото, видео)

Президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских защитников в Авдеевке.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский заслушал доклад командующего оперативно-тактической группировкой "Донецк".

Также он пообщался с военнослужащими морской пехоты, десантно-штурмовых, механизированных и артиллерийских подразделений. Президент за обедом побеседовал с защитниками в неформальной обстановке.

"Имею честь сегодня быть здесь, поблагодарить вас за службу, за то, что защищаете нашу землю, Украину, наши семьи. Поздравляю вас с праздниками, с Пасхой, и желаю вам только победы – того, чего желаю каждому украинцу, что очень важно для нас всех. Желаю здоровья всем вам и вашим семьям и искренне благодарен каждому украинцу за тот большой путь, который вы проходите ежедневно", – сказал глава государства.

В завершение он вручил военнослужащим государственные награды.

Напомним, что сегодня из Авдеевки эвакуировали еще двух подростков. В городе остаются еще двое несовершеннолетних.

Ранее военный эксперт объяснил, почему Марьинка и Авдеевка остаются одними из самых горячих точек на фронте.

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