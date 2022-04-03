Зеленский посетил пограничников, получивших ранения в боях в самых горячих точках (фото)

Зеленский посетил пограничников, получивших ранения в боях в самых горячих точках (фото)

Также Зеленский вручил пограничникам государственные награды за мужество и преданность Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил в госпитале пограничников, лечащихся после полученных ранений в боях за Харьков, Чернигов, Гостомель.

Об этом он сообщил на своей странице в Telegram.

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"Наши пограничники мужественно и самоотверженно защищают рубежи нашего государства. Посетил украинских защитников, получивших ранения в боях за Харьков, Чернигов, Гостомель, а также в столкновениях с враждебными диверсионно-разведывательными группами. Быстрого выздоровления, ребята!", — написал украинский президент.

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