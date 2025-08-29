Зеленский посетил разрушенный дом в Киеве, где погибли 22 человека: видео

Зеленский посетил разрушенное здание после российской атаки / © скрин с видео

Президент Украины Владимир Зеленский приехал на руины дома в Киеве, где погибли 22 человека. Сегодня в городе день траура.

Об этом сообщает ТСН.

Известно, что 22 человека погибли в разрушенной российской ракетой пятиэтажке в Дарницком районе в Киеве. Спасательные работы продолжались непрерывно более 30 часов и были уже завершены. Всего в столице в результате последней российской атаки — 23 убитых. Среди них – 4 детей. Пострадавших более полусотни.

Сейчас на месте разгребают завалы и кранами приподнимают тяжелые конструкции. До сих пор остается неизвестной судьба восьми человек. При этом 4 тела – неопознанные. 29 августа в Киеве - день траура по жертвам российской атаки.

Детали — от журналистки ТСН Елены Гущик вживую с места трагедии в Дарницком районе столицы. Смотрите видео:

Напомним, по данным на вечер 28 августа, число погибших в Киеве в результате ночной российской атаки достигло 22 человек . На месте одного из ударов в Дарницком районе спасатели продолжают разбирать завалы. Под развалинами разрушенного дома могут находиться еще не менее 10 человек. Работы не прекращаются ни на минуту, чтобы найти и спасти выживших.

Кроме жилых домов от обстрела пострадала областная клиническая больница . Также повреждения получили известные книжные магазины Readeat и «КнигоЛенд», а также художественные мастерские, расположенные в помещении Киевского института автоматики.

Во время ночной атаки россияне нанесли удар по зданию Европейского Союза в Киеве. В результате обстрела повреждена миссия ЕС в Украине. Это прямое нарушение Венской конвенции, поскольку атака была направлена против дипломатов.