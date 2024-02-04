Зеленский посетил Роботино на Запорожье и наградил военных — видео

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Роботино в Запорожской области – он побывал на месте дислокации 65-й отдельной механизированной бригады и вручил защитникам государственные награды.

Видео было опубликовано в Telegram-канале президента.

"Запорожская область. Роботино. Расположение 65-й отдельной механизированной бригады. Пообщался с защитниками, поблагодарил их и вручил государственные награды. Честь быть сегодня здесь. Поддержать воинов и наградить. На их плечах сложная, решающая миссия — отбросить врага и защитить Украину. Гордимся нашими воинами, спасибо каждому и каждой!", — говорится в сообщении.

Роботино расположено в нескольких километрах от прямой линии фронта.

Роботино на карте Украины

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Зеленский поехал на передовую на фронт!

Напомним, у Зеленского прокомментировали слухи об отставке Залужного.

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