Зеленский посетил Роботино на Запорожье и наградил военных — видео

Президент Владимир Зеленский побывал на месте расположения 65-й отдельной механизированной бригады.
Президент Украины Владимир Зеленский посетил Роботино в Запорожской области – он побывал на месте дислокации 65-й отдельной механизированной бригады и вручил защитникам государственные награды.
Видео было опубликовано в Telegram-канале президента.
"Запорожская область. Роботино. Расположение 65-й отдельной механизированной бригады. Пообщался с защитниками, поблагодарил их и вручил государственные награды. Честь быть сегодня здесь. Поддержать воинов и наградить. На их плечах сложная, решающая миссия — отбросить врага и защитить Украину. Гордимся нашими воинами, спасибо каждому и каждой!", — говорится в сообщении.
Роботино расположено в нескольких километрах от прямой линии фронта.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Зеленский поехал на передовую на фронт!
Напомним, у Зеленского прокомментировали слухи об отставке Залужного.
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