Зеленский посетил самое горячее направление, где россияне снова возобновили наступление

Президент обсудил с комбригами и комбатами оперативную ситуацию на поле боя, актуальные вопросы, нужды на фронте.

Сегодня, 3 октября, президент Владимир Зеленский посетил военных на одном из самых горячих направлений фронта – Купянско-Лиманском, где россияне вчера снова активизировались.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

Зеленский пообщался с бойцами и командирами 103-й отдельной бригады территориальной обороны, 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша, 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригадой.

"С комбригами и комбатами обсудили оперативную ситуацию на поле боя, актуальные вопросы, потребности. Каждая наша боевая бригада, каждый воин, уничтожающий оккупантов, каждым своим шагом вперед утверждает, что украинская победа непременно будет. Вы – мощь! Спасибо за службу", – отметил президент.

Напомним, вчера, 2 октября, в Генштабе сообщили, что РФ снова активизировалась на Лимано-Купянском направлении.

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