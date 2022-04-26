Зеленский посетил в больнице двух раненых детей-сирот из Мариуполя, которых вернули с оккупации (видео)

Зеленский посетил в больнице двух раненых детей-сирот из Мариуполя, которых вернули с оккупации (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский 26 апреля посетил в больнице "Охматдет" двух раненых детей-сирот из Мариуполя, которых российские оккупанты вывезли из города. Детей удалось вернуть и передать на попечение родственникам.

В результате активных боевых действий в Мариуполе Илья Матвиенко и Кира Обединская потеряли родителей. Дети получили ранения различной степени тяжести. Оккупанты вывезли их на неподконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщили в офисе президента.

Однако благодаря системной слаженной работе всех соответствующих органов власти детей удалось вернуть.

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"За детей мы переживаем больше всего. Дети – наше будущее. Мы будем бороться за каждого украинского ребенка, чтобы все вернулись домой", – заявил Зеленский.

В частности, в больнице президент пообщался с Ильей, которому в этот день исполнилось 10 лет, и его бабушкой. Мать мальчика погибла во время бомбардировки Мариуполя российской армией. Врачи рассказали о характере полученных ребенком травм и заверили, что мальчик снова станет на ноги.

Также Зеленский посетил 12-летнюю Киру. Ее отец Евгений Обединский, неоднократный чемпион Украины по водному поло и бывший капитан национальной сборной, погиб в Мариуполе. Мать давно скончалась. В настоящее время с девочкой в больнице находится дедушка.

Напомним, что Кира вместе с людьми, с которыми она находилась в хранилище, взяли в плен российские кафиры и вывезли в Донецк. Почти через месяц переговоров девочку удалось вернуть ее дедушке Александру Обебинскому, заслуженному тренеру Украины по водному поло.

Офис Президента Украины

Кроме того, президент вручил государственные награды врачам "Охматдета".

"Спасибо за ваш ежедневный важный труд, за спасение жизней украинцев. Вы тоже находитесь на своем фронте, как и наши военные", – сказал глава государства.

Владимир Зеленский посетил двоих детей-сирот из Мариуполя, которых удалось вернуть в Украину

Напомним, ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что российские оккупанты вывезли 27 украинских детей-сирот в подмосковную Апрелевку. Их передали под временную опеку в десять местных семей.

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