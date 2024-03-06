Зеленский после покушения РФ появился на публике и прокомментировал ракетный удар по Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский после сообщений греческих СМИ о покушении на него появился на публике и прокомментировал ракетный удар по Одессе во время встречи с премьером Греции.

Во время брифинга Зеленский сообщил, что он и греческий премьер видели своими глазами ракетную атаку оккупантов по городу. В момент взрыва они находились в порту Одессы.

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По его словам, в результате утренней российской атаки есть погибшие и раненые.

"Мы видели сегодня этот удар. Вы видите, с кем мы имеем дело, им все равно, куда бить. Я знаю, что сегодня были жертвы, всех деталей не знаю еще, но знаю, что есть погибшие, ранены. Вы видите, с кем мы имеем дело. Им все равно, куда бить. Этим людям все равно", — сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что сегодняшний удар показал, что нужно еще больше усиливать противовоздушную оборону.

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Реакция греческого премьера на ракетный удар РФ по Одессе

Греческий премьер Кириакоса Мицотакиса рассказал, к концу встречи с Зеленским услышал звук сирены и взрыв, которые "были очень близко от нас".

"Зеленский и его штаб нам показывал и объяснял значение порта и то, что делается, чтобы восстановить и усилить путь морской украинский и какой вред понес во время атак. Уже в самом конце мы услышали звук сирен и взрывы, которые были очень близки от нас. Мы не успели уйти в защищенное место, это очень потрясающий опыт", — сказал Мицотакис.

Напомним, греческое издание Protothema опубликовало статью, которая РФ нанесла ракетный удар по Одессе у маршрута кортежа Зеленского во время его визита в Одессу 6 марта.