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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Зеленский после Ставки назвал самые сложные направления фронта и основные вызовы

Состоялось очередное заседание Ставки под председательством президента Владимира Зеленского.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где обсуждались ключевые вызовы и планы на ближайшие месяцы.

Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.

«Был доклад по оперативной ситуации — докладывал Главком Александр Сырский. Все оперативные направления. Покровск прежде всего больше внимания. Сумщина — продолжаем действовать в пограничные. Я хочу поблагодарить также всех наших подразделений, которые действуют на российской территории», — написал Владимир Зеленский.

На заседании прозвучали доклады представителей Службы внешней разведки Украины и Главного управления разведки (ГУР) о вызовах на лето-осень и намерениях России. Детально обсуждалось, как Украина должна реагировать на эти угрозы. Министр обороны доложил о поступлении помощи от партнеров, что обеспечивает надежную поставку оружия для украинских воинов.

«Я поручил готовить Технологическую ставку, и именно по дронам. Есть утвержденный план — выйти на количество 500–1000 перехватчиков в сутки, это очень непросто. На сутки в срок, и это персональная ответственность всех привлеченных наших должностных лиц», — отметил президент.

Ранее сообщалось, что в Украине снова продлили военное положение и общую мобилизацию еще на 90 дней — с 7 августа по 5 ноября.

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