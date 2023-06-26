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Зеленский после визита на Донбасс посетил передовые позиции на Бердянском направлении (фото)

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
2 мин
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Зеленский после визита на Донбасс посетил передовые позиции на Бердянском направлении (фото)

Визит Зеленского в Донецкую область / Фото: Офис президента Украины

Зеленский посетил передовую на Донетчине и Бердянском направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 26 июня, посетил позиции ВСУ в Донецкой области и находился на передовой на Бердянском направлении.

Об этом президент сообщил на своем телеграмм-канале.

Владимир Зеленский рассказал, что посетил подразделения Вооруженных сил Украины оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", где поблагодарил защитников за противостояние российским оккупантам.

В Донецкой области президент на заправке пообщался с защитниками Украины.

"Дороги Донбасса, заправка, общение с нашими воинами. Спасибо за все, что вы делаете для Украины! Спасибо за защиту! Желаю каждому здоровья и боевой удачи!", — написал он.

Также 26 июня стало известно, что Владимир Зеленский посетил передовые позиции в Бердянском направлении.

"Передовые позиции украинских войск на Бердянском направлении. Очень важно сегодня быть здесь. Особо приятно приветствовать 3-й батальон Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины", — отметил украинский лидер.

Напомним, США планируют объявить о новом пакете военной помощи Украине.

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Дата публикации
Просмотры
1183
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