Зеленский после визита на фронт рассказал, что у него попросили военные

Зеленский рассказал, что потребности воинов будут рассмотрены на заседании Ставки.

Президент Украины Владимир Зеленский 4 сентября после визита на Донецкое и Запорожское направления рассказал, что у него попросили военные и пообещал отреагировать.

Об этом он сказал во время обращения к украинцам.

Зеленский отметил, что он пообщался с военными на фронте, и те озвучили ему свои потребности.

"Чрезвычайно важно – поддержать наших воинов, пообщаться с комбригами, комбатами. Это очень полезно – услышать от тех, кто идет в бой напрямую, чего именно не хватает, чего именно достаточно и что именно нужно изменить. Все, о чем говорили воины, будет вопросами для участников Ставки. Особенно по РЭБ – все услышали, ребята", — сказал Зеленский.

Президент также отметил, что он наградил военных врачей, спасающих жизнь воинам в стабилизационных пунктах.

"Отметил храбрость наших бойцов — более 50 наград. Вручил "Золотые Звезды" Героям Украины — майору Олегу Дмитруку, ДШВ, и полковнику Виктору Сикозе, морская пехота. Спасибо, воины", — сказал президент.

Также Зеленский поблагодарил всех военных за оборону Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 4 сентября, прибыл в Донецкую область и встретился с военными, защищающими Украину на этом направлении.

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