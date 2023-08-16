Зеленский после визита на передовую провел заседание Ставки: о каких задачах говорил президент

Президент Украины Владимир Зеленский после визита на передовую и общение с защитниками Украины провел заседание Ставки. Там обсудили ситуацию на фронте и нужды украинских защитников.

Об этом он сказал 16 августа во время обращения к украинцам.

Заседание Ставки после поездки на передовую

Зеленский сообщил, что провел сегодня заседание Ставки. Там обсудили ситуацию на фронте и важные оборонные вопросы.

"Командующие доложили о ситуации на восточных и южных направлениях. Главком и Министерство обороны – разговор о боеприпасах. Вице-премьер-министр Федоров и Госспецсвязь – то, что касается дронов и в целом наших технологических возможностей", — сказал он.

Президент подчеркнул, что в каждой боевой бригаде воины среди первых вопросов задают вопросы о беспилотниках, о средствах радиоэлектронной борьбы, о военной противовоздушной обороне.

"Ответ на такие вопросы – это и наша работа с партнерами ради поставки нужных дронов и систем, это и работа здесь, в Украине. Необходимо производство. Наращиваем производство в разы. Но необходима систематизация того, что уже поставляется в войска и используется. Дроны – это "глаза" и защита на передовой. Разной дальности, разных целей.Дроны — это гарантия, что людям не придется платить жизнью, когда можно сработать беспилотниками. Собственно, все то, о чем говорили с ребятами накануне на Донбассе, на Запорожье, в наших боевых бригадах, теперь содержание работы и Генштаба, и чиновников, и Ставки. Очевидны задачи", — сказал он.

Международная активность

Зеленский также провел совещание по поводу нашей международной активности сейчас, во второй половине августа.

"Новые пакеты обороны. Новые политические решения ради Украины. Поддержка для нашего государства и людей. Этот август должен быть урожайным для Украины – это задача для всей команды нашего государства, для каждого и каждого, кто работает ради успеха Украины", — сказал он.

Благодарность защитникам Украины

Президент отметил воинов 80-й отдельной бригады ДШУ за бои под Бахмутом и объединенную штурмовую бригаду Национальной полиции "Лють".

"Направления ответственности ОСУВ "Таврия". 23-я отдельная механизированная бригада, морпехи 35-й и 36-й бригад, артиллеристы 44-й бригады – спасибо всем вам за очень хорошие результаты для Украины! Молодцы, воины! Ни дня не убавляйте своей мощности", — подчеркнул он.

Благодарность спасателям

Зеленский также поблагодарил украинских спасателей, которые ликвидировали последствия российских ударов.

"Днепропетровщина, Харьковщина, Донетчина, Одесская область, наши порты. Всюду, где в эти сутки и не только были российские удары. Очень важно, что наши люди помогают друг другу, заботятся о тех, кто пострадал, всегда и всюду и при любых обстоятельствах спасают жизни. Я благодарю всех работников ГСЧС, медиков и полицейских, всех военных, которые помогают, местные власти и волонтеров, которые работают ради людей и Украины. Каждое проявление помощи сейчас - это проявление нашей общей силы, это не только наша вера, а наша мощная уверенность, что Украина выстоит, пройдет все это и одержит победу", - сказал он.

Атака России на порты Украины

Зеленский также прокомментировал атаку российской террористической армии на порты Украины. Он подчеркнул, что это должен услышать весь мир.

"Прошлой ночью российские террористы снова ударили целенаправленно по нашим портам. По той нашей инфраструктуре, которая задействована в обеспечении не нашей, а общей - мировой - продовольственной безопасности. Только за один месяц, прошедший после попытки России уничтожить Черноморскую зерновую инициативу, это сегодня была уже седьмая, седьмая массированная российская атака. Порт Рени, порт Измаил, порт Южный, порт Одесса, порт Черноморск, Николаев - каждый российский удар по ним - это удар по мировым продовольственным ценам, это удар по социальной и политической стабильности в Африке, в Азии. Базовые вещи, которые дают каждому обществу нормальную жизнь, - это еда на столах у семей. Ни один другой террорист в мире, кроме России, еще никогда так откровенно и намеренно не бил по безопасности сразу стольких народов", - подчеркнул он.

Президент добавил, что ПВО для Украины, оружие для наших воинов, санкционное, финансовое и политическое давление на Россию – это сейчас основные вещи, которые не кому-то одному, а всем в мире гарантируют безопасность и возвращение покоя.

Напомним, военные ВСУ рассказали Зеленскому о нуждах и проблемах на фронте.

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