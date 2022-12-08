Зеленский посмертно отметил государственными наградами полицейских, которые подорвались на российских минах

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами посмертно полицейских, погибших из-за российских мин на Херсонщине.

Об этом глава государства сообщил в традиционном видеообращении поздно вечером 8 декабря.

Звание Героя Украины присвоено полковнику полиции Михаилу Куратченко. Ордена "За мужество" – капитанам полиции Игорю Мельнику и Сергею Ненаде и капралу полиции Вадиму Перижку.

"Еще раз – мои соболезнования... Они делали все для безопасности украинцев. Уже возвращаясь после выполнения одной из задач, когда изъяли оружие и боеприпасы из тайника оккупантов, которых было оставлено много на Херсонщине, полицейские попали в минную ловушку", — рассказал детали гибели правоохранителей президент.

На сайте президента появились соответствующие указы о награждении государственными наградами. В указе №848 говорится о присвоении главе Нацполиции Черкасской области Куратченко звания Герой Украины.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю..." — говорится в документе.

Другими указами президент за личное мужество и самоотверженность, выявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, добросовестное и безупречное исполнение служебной обязанности посмертно наградил орденом "За мужество" III степени капитана полиции Игоря Мельника, капитана полиции Сергея Ненаду и капрала полиции Вадима Перижка.

Смертельное разминирование в Херсонской области: что известно о погибших полицейских

В Херсонской области в среду, 7 декабря, на российских минах погибли четверо полицейских. Они проводили в регионе стабилизационные мероприятия. Среди погибших – начальник Нацполиции Черкасской области Михаил Куратченко. У него осталось двое маленьких дочерей. Также среди погибших — кинолог Сергей Ненада и самый молодой среди них — помощник дежурного СРПП Уманского райуправления полиции Вадим Перижок. Последнему было всего 24 года.

Как рассказали в комментарии источники в Нацполиции, правоохранители возвращались с боевой задачи пешком и подорвались на фугасе, изготовленном из боеприпасов к крупнокалиберной артиллерии.

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