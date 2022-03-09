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Зеленский – Поттер, Путин – Волдеморт: в Польше появились муралы в поддержку Украины (фото)

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Зеленский – Поттер, Путин – Волдеморт: в Польше появились муралы в поддержку Украины (фото)

ТСН.ua

Художник сравнил президентов с известными героями.

В Польше в городе Познань появились муралы в поддержку Украины. Художник Kawu изобразил президента Владимира Зеленского в образе волшебника Гарри Поттера, а главу России – в образе злодея Лорда Волдеморта.

Фото художник опубликовал у себя в Instagram.

На заднем плане рисунка с Зеленским изображен украинский флаг и город Киев, а именно Софийский собор и памятник Богдану Хмельницкому. На лбу у президента – шрам в виде буквы Z. На рисунке есть надпись "Свободная Украина".

Путин в роли Лорда Волдеморта стоит на фоне украинского флага, который окутал огонь. Так художник изобразил войну, которую глава Кремля развязал в Украине. Возле него также надпись "Нет войне".

Отметим, что муралы украшают улицу Гетьманскую.

instagram.com/kawuart/ / ©
instagram.com/kawuart/
instagram.com/kawuart/ / ©
instagram.com/kawuart/

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