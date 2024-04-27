Зеленский повлиял на решение спикера Джонсона о сроках одобрения помощи – подробности от Politico

Президент Владимир Зеленский во время своего визита в Вашингтон в декабре 2023 года повлиял на решение спикера Палаты представителей США Майка Джонсона о продлении военной помощи Украине.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Источники издания отмечают, что Зеленский во время встречи с Джонсоном заявил, что Украина сможет продержаться без помощи США до марта-апреля.

"Майк Джонсон был спикером менее двух месяцев, когда президент Украины Владимир Зеленский пришел к нему с резким сообщением: время истекает. Когда двое мужчин толпились в кабинете спикера в декабре... Зеленский дал понять, сколько еще его страна сможет выдержать новую атаку российских ракет и беспилотников – "Март или апрель", - пишет издание.

Как пишет Politico, спикер Палаты представителей воспринял слова президента Украины как конечный срок согласования помощи.

По данным издания, после визита украинского президента Джонсон поручил подготовить законопроект к установленному сроку. Подготовкой занимался помощник спикера по национальной безопасности Джон Ходжес, он является самым активным поклонником поддержки Украины в аппарате Джонсона.

"Джон – это тот, кто выполнял большую часть тяжелой работы в этот период. Он медленно собрал все вместе – с Министерством обороны, Национальным комитетом по безопасности, председателями комитетов и другими членами. Он также месяцами работал над тем, чтобы Джонсон имел пространство, необходимое для получения уступок и принятия обоснованного решения", — рассказал источник.

"Декабрьская встреча и мрачный прогноз в значительной степени способствовали решению Джонсона пойти против своих коллег-консерваторов и прийти на помощь Украине с пакетом помощи в 60 миллиардов долларов", — рассказали три человека, знакомых с мнением спикера, на условиях анонимности.

Нет никакой причины, почему Джонсон, ранее настаивавший на том, чтобы поддержка Украины была связана с консервативной пограничной политикой, на этот раз согласился. Но встреча с Зеленским дала Джонсону еще больше срочности решить, стоило ли делать ставку на его спикерство, чтобы отправить больше оружия в Украину, сказали источники Politico.

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Напомним, Сенат США принял законопроект о помощи Украине.

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