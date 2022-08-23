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Зеленский поздравил Харьков с Днем города и пообещал восстановить уничтоженные районы

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Зеленский поздравил Харьков с Днем города и пообещал восстановить уничтоженные районы

Фото: Associated Press

23 августа Харьков отмечает День города, однако даже сейчас оккупанты не перестают его обстреливать.

После победы Украины планируют отстроить Харьков, чтобы в этом городе не осталось разрушенных районов.

Об этом 23 августа во время обращения к украинским сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Город, который неизменно поражает всех приезжающих и видящих, как харьковчане заботятся о своих улицах и дворах даже тогда, когда переживают жестокое давление российских террористов. Сегодня День Харькова. Сейчас нашему Харькову не до праздника. Да, Харьков пережил много несправедливости, но Харьков никогда не будет городом черных сожженных окон и разрушенных районов. Харьков никогда не подчинится этой нечисти, которая не имеет ничего, кроме артиллерии и ракет. Мы обязательно освободим всю Харьковщину. Мы сделаем все, чтобы восстановить город. Я обещаю!", — сказал президент.

Напомним, в Харькове вечером 23 августа раздались взрывы.

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