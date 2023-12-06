Зеленский поздравил военных с Днем Вооруженных сил: "День сильных, смелых и несгибаемых" (видео)

Зеленский почтил павших Героев у стены памяти погибших за Украину в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил защитников и защитниц с Днем Вооруженных сил и поблагодарил их за "храбрость, смелость и несокрушимость".

Видео приветствия опубликовал на официальной странице в телеграмм-канале.

Также читайте Зеленский отменил свое выступление в Сенате США – Умеров назвал причину

"Храбрость, отвага, самопожертвование наших воинов – героев всех возрастов, из разных регионов Украины – дает нашему государству возможность стоять, сражаться, отвечать врагу и добиваться успеха в боях, в защите украинцев. Помним об этом и благодарим всех защитников и защитниц Украины !", — подписал видео президент.

Зеленский почтил павших Героев у стены памяти погибших за Украину в Киеве.

Он напомнил, что "к тем, кто вел себя хорошо — придет святой Николай Чудотворец, а к тем, кто вел себя ничтожно, придет ВСУ".

Приветствие главы государства смотрите ниже:

Напомним, также поздравил военных с Днем Вооруженных сил Украины 6 декабря главнокомандующий Валерий Залужный.

Читайте также: