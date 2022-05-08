Зеленский познакомил Трюдо со знаменитым псом-сапером Патроном

Джастин Трюдо познакомился с псом Патроном.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Канады Джастина Трюдо за поддержку и во время встречи с ним наградил украинских саперов.

"Канада среди лидеров поддержки Украины в борьбе за собственную свободу. То, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо сегодня рядом с украинским народом, для нас много значит. Верю, общими усилиями нам удастся преодолеть все вызовы", — написал глава государства. Telegram.

В присутствии Трюдо Зеленский наградил украинских саперов, овладевших канадскими технологиями разминирования. Среди них на фотографиях можно заметить и знаменитого пса Патрона.

Пес Патрон получил медаль "За преданную службу", а его хозяин, сапер ГСЧС Михаил Ильев получил награду "За мужество III степени".

Напомним, джек-рассел-терьер Патрон — талисман черниговских пиротехников, вместе с ними разминирует деоккупированные территории и ожидает подкрепления – Государственная пограничная служба Украины на своей странице в Facebook показала видео с собаками, которые вместе с кинологами прошли специальное обучение в Литве и теперь готовы помогать Патрону в разминировании территорий.

Пес-сапер: история Джек Рассел терьера Патрона, ставшего звездой этой войны

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