Зеленский предлагает подписать договор о зеркальном уважении языков со странами-соседями: что это значит

Зеленский предлагает подписать договор о зеркальном уважении языков со странами-соседями: что это значит

Зеленский уверен, что благодаря такому договору удастся навсегда снять языковой вопрос.

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает подписать договор об зеркальном уважении языков со странами-соседями, чтобы решить языковой вопрос в Украине.

Об этом глава государства рассказал в интервью российским СМИ.

Зеленский уверен, что благодаря такому договору удастся навсегда снять ныне существующий в Украине языковой вопрос. Украинский президент считает, что население Украины примет это решение положительно.

"Что касается русского языка. Мое мнение было следующим: я хотел срезать вообще эту постоянную аргументацию по поводу того, что — как, какой язык... у нас все говорят, как хотят, на любом языке. У нас более 100 национальностей живет в стране.Поэтому мы сказали, что только зеркальное уважение.Договор о зеркальном уважении к истории, языкам, культурным ценностям со всеми соседями.Это я принимаю.Я уверен, что наш народ это примет, если захочет, потому что все равно будет, так или иначе, голосоваться народными избранниками", — сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что вопрос русского языка обсуждается на переговорах с РФ.

"Уважение к языкам народов-соседей — меня интересует такой договор. Я хочу его подписать со всеми соседними странами. Меня интересуют Россия, Венгрия, Польша — у нас много разных исторических вопросов. Румыния и так далее... у нас много разных вопросов, у нас много меньшинств, национальностей, и этот договор будет достаточным для уважения тех или иных языков внутри нашей страны. Вопрос языка, я уверен, уйдет из порядка, потому что будет решен таким договором", — считает Зеленский.

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