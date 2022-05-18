Зеленский предлагает продлить военное положение и мобилизацию в Украине до 23 августа: появились детали

Зеленский предлагает продлить военное положение и мобилизацию в Украине до 23 августа: появились детали

Зеленский предлагает продлить военное положение в Украине еще на 90 дней.

Военное положение может длиться, по крайней мере, до 23 августа.

Соответствующий документ появился на сайте Верховной Рады.

Кроме того, глава государства предлагает ВР продлить всеобщую мобилизацию в Украине на тот же срок.

В частности, об этом говорится в проекте закона № 7389 об утверждении указа президента "О продлении срока действия военного положения в Украине" и в проекте закона № 7390.

Фото: Верховная Рада Украины

Сейчас проекты законов о продолжении действия военного положения и мобилизации направлены на рассмотрение комитета ВР.

Следует отметить, что 21 апреля 2022 г. Верховная Рада приняла в целом закон "Об утверждении Указа "О продлении срока действия военного положения в Украине", который будет действовать до 25 мая.

В Законе Украины "О правовом режиме военного положения" не прописаны ограничения по продлению и сроку военного положения. Поэтому военное положение может длиться столько, сколько будет продолжаться угроза Украине.

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