Зеленский предложил конкретные шаги по преодолению российского террора

Президент Украины убежден, что существует только одна причина такого жестокого и циничного поведения РФ – недостаточно давления на Россию.

Почему самый большой источник террора в мире – Россия – до сих пор может вести эту войну? И почему она может вести войну так жестоко и цинично? Только одна причина – недостаточно давления на Россию. Недостаточно реагирования на террор этого государства.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 12 сентября.

"Просто взгляните, что себе позволяет Россия. Ни один другой террорист не делал этого никогда в истории – столько всего одновременно.

Радиационный террор на Запорожской атомной станции. Шесть энергоблоков! Только присутствие российских войск на станции, только постоянные российские провокации и обстрелы территории станции поставили Украину и всю Европу на грань радиационной катастрофы.

Энергетический террор. Жители многих стран мира страдают болезненным ростом цен на энергоресурсы – электричеством, теплом. Россия делает это осознанно. Сознательно дестабилизирует рынок газа в Европе. Сознательно ограничивает своими ударами нашу способность экспортировать электричество в Европу. Экспорт электричества из Украины мог бы снять остроту энергетического кризиса в Европе так же, как экспорт нашей пищи снимает остроту продовольственного кризиса в мире.

Террор голодом – это очень циничная и абсолютно просчитанная тактика России. И она направлена не просто против бедных стран, а именно против регионов мира, из которых в Европу могут хлынуть новые потоки беженцев. Острый миграционный кризис в Европе – вот какой расчет государства-террориста", — отметил президент.

К счастью, по словам Зеленского, властям Украины удалось вместе с партнерами, вместе с ООН, Турцией достичь экспортной зерновой инициативы. Россию вынудили разблокировать украинские порты. Но сейчас она снова угрожает блокадой.

"И как реагирует мир? До сих пор нет официального признания России государством – спонсором терроризма. Вернувшиеся с оккупированной территории Украины. До сих пор российские пропагандисты могут работать именно в странах Африки, Азии, Латинской Америки, Европы, которым грозит наибольший хаос из-за созданных Россией ценового и энергетического кризиса. До сих пор мы вынуждены просить помощи с защитой нашего неба от российских ракет – после 200 дней полномасштабной войны", - подчеркнул он.

Российская армия 11 и 12 сентября нанесла удары по украинской энергетической инфраструктуре. Сотни тысяч украинцев оказались в темноте – без электричества. Дома, больницы, школы, коммунальная инфраструктура... Российские ракеты попали именно в те объекты, которые вообще не имеют никакого отношения к инфраструктуре Вооруженных Сил нашего государства.

С одной стороны, по словам Зеленского, это признак отчаяния придумавших эту войну. Так, они реагируют на разгром российских сил в Харьковской области. Они ничего не могут поделать с нашими героями на поле боя, и потому Россия направляет свои подлые удары против гражданской инфраструктуры.

"С другой стороны, Россия пытается помешать нам направить возможности Украины так, чтобы стабилизировать ситуацию в Европе. Наш экспорт электричества – это то, чего Россия сейчас очень боится. Потому что мы можем сломать российские планы по опустошению карманов европейцев этой зимой из-за безумных энергетических цен", – добавил он.

Президент предложил конкретные шаги по преодолению российского террора.

"Должны еще усилить наше сотрудничество, чтобы преодолеть российский террор. Надо признать Россию государством-террористом. Усилить санкции – нужен восьмой санкционный пакет ЕС. Увеличить помощь Украине и, прежде всего, ускорить предоставление систем ПВО", — резюмировал Владимир Зеленский.

Напомним, главнокомандующий Валерий Залужный заявил, что война, а точнее, активная ее фаза, вероятнее всего, будет продолжаться и в 2023 году, а Россия может снова попытаться атаковать Киев.

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