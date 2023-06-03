Зеленский предложил России "дипломатический путь" окончание войны

России нужно уже начать выводить свои войска, а не ждать, пока погибнет много людей и Украина вытолкала их силой.

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов дипломатическим путем закончить российскую войну против Украины, если Россия согласится вывести свои войска с оккупированных территорий Украины, не ожидая, пока Украина сделает это силовым путем.

Об этом президент заявил во время своего интервью латиноамериканским СМИ.

Он отметил, что России нужно уже начать выводить свои войска, а не ждать, пока погибнет много людей и Украина вытолкала их силой.

Я считаю, что это большая разница. Да, результат одинаковый, с одной стороны. Я считаю, что нет. Я считаю, что мы деоккупируем наши территории. А каким образом, для меня очень важно – терять людей или уменьшить потери. Это зависит потом, опять же, готовы ли мы к любому диалогу", сказал Зеленский.

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Он подчеркнул, что только от решения Кремля зависит то, каким образом Украина деоккупирует свои земли.

"Сегодня это видят наши партнеры. И уже те страны, которые были скептичны, например, Германия, канцлер Шольц, откровенно говорит: "Я считаю, что с Россией не о чем говорить, пока она не выйдет с территории". Обратите внимание, не пока Украина деоккупирует, а пока Россия не выйдет, потому что здесь есть логика для меня.Если ты хочешь со мной разговаривать и разговаривать с цивилизованным миром, ты должен не ждать, пока тебя выбьют силой.И выбьют. выбивая силой и армией, мы теряем людей.Вопрос не во времени, бог с ним, ради победы мы не устаем.Если мы выбиваем силой, то когда мы их вытесним с нашей территории, о чем им с нами говорить?Какой смысл уже говорить? " – сказал Зеленский.

Президент отметил, что тогда Россия будет искать себе других лидеров, которые смогут найти подход ко всему цивилизованному миру, найти возможность, чтобы с ними люди садились хоть о чем-то говорить, потому что после того, что они сделали, к диалогу с ними никто не готов.

"Это если мы выбиваем силой, поэтому так велика разница", — сказал глава государства.

Зеленский также выразил уверенность в том, что другое руководство Российской Федерации будет искать выход из ситуации, а российское общество уже начинает понимать вопрос "внутреннего взрыва — это вопрос времени".

Также президент назвал подменой фактов и понятий заявления российского руководства о том, что если Россия проиграет в этой войне, то ее не будет.

"Если мы будем биться до конца и выжмем их силой, их точно не будет в том виде, в каком они сейчас. Потому что у них будет взрыв общественный, что они потеряли и государство, и уважение, и место за дипломатическим столом, и потеряли армию, все потеряли. У них будет внутри революция и не одна. Потому что большая территория, и разные люди, разные народы там живут. Поэтому будет много всего", — сказал Зеленский.

Президент добавил, что для нынешнего руководства России уже нет простого выхода, потому что "они убийцы".

Напомним, ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор готов к любым контактам, чтобы достичь необходимых для России целей во избежание продолжения войны против Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в случае прекращения поставок оружия в Украину конфликт с Россией закончится для него "миром капитуляции". После этого украинское государство превратится во "вторую Беларусь".

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