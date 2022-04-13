Зеленский предложил России обменять Медведчука на пленных украинцев

Президент считает особенно циничным со стороны Медведчука использовать военный камуфляж.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал задержание кума Путина и народного депутата партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука.

Об этом глава государства сказал в своем видеообращении ночью 13 апреля.

Зеленский считает символичным, что именно в День космонавтики был задержан Медведчук.

"Он скрывался 48 дней. А вот наконец-то решил попытаться убежать за пределы нашего государства. Что ж, для этого "космонавта" – в плохом смысле слова – не сработало знаменитое "Поехали!", – отметил президент.

Глава государства считает особенно циничным со стороны Медведчука использовать военный камуфляж.

"Пытался так замаскироваться. Вот такой "воин". Вот такой "патриот". Что ж, если Медведчук сам выбрал для себя военную форму, он подпадает под правила военного времени", – сказал Зеленский.

Президент предложил России обменять Медведчука на украинских ребят, которые сейчас находятся в российском плену.

"Таким образом важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные также рассмотрели такую возможность", — подытожил он.

Обращение Владимира Зеленского в конце 48-го дня войны России против Украины

Напомним, во вторник вечером, 12 апреля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании кума Путина, нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Глава СБУ Иван Баканов прокомментировал задержание Медведчука и заявил, что куму Путина не помогла даже одетая для маскировки украинская военная форма.