Зеленский предложил России закончить войну к Рождеству: подробности

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Россию завершить войну к Рождеству.

Об этом он сказал 12 декабря во время своего обращения к лидерам стран-участниц G7

"Было бы правильно именно на это Рождество начать вывод российских войск с международно признанной территории Украины. Если Россия осуществит вывод войск из Украины, то тем самым будет обеспечено и надежное прекращение боевых действий. Я надеюсь, что вы поддержите такой наш призыв. Потому что это – глобальный интерес. И это – часть нашей формулы мира.Оккупант должен уйти.Это непременно произойдет.И я не вижу причин, почему России не сделать бы это сейчас, на Рождество. Ответ из Москвы покажет, чего там на самом деле хотят: будь то дальнейшее противостояние с миром, или, наконец, завершение агрессии. Тот, кто принес войну, должен ее забрать", — подчеркнул президент Украины.

Война России против Украины

Россия 24 февраля начала полномасштабное наступление на территорию Украины. Российские оккупанты планировали захватить наше государство и установить в Киеве свою марионеточную власть. Однако ВСУ дали достойный отпор оккупантам.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев рассказал, что в первые дни российская армия планировала быстро захватить Киев и Одессу, чтобы потом взять Николаевскую область и соединиться с враждебными силами из непризнанного Приднестровья.

На днях российский диктатор признался, что планировал напасть на Украину раньше, однако якобы рассчитывал на "Минские договоренности".

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