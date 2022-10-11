Зеленский предложил странам G7 разместить международную миссию безопасности на границе Украины и Беларуси

Президент Владимир Зеленский во время видеоконференции с лидерами стран Группы семи предложил разместить на границе Украины и Беларуси миссию международных наблюдателей по мониторингу ситуации безопасности.

Владимир Зеленский также отметил, что территория Беларуси уже применяется для ударов по Украине, а Россия пытается прямо втянуть Беларусь в эту войну, заявив, что Украина якобы готовит удар по этой стране.

"Опосредованно она (Россия – ред.) уже втянула их (Беларусь – ред.), а стремится втянуть напрямую. Украина не планировала и не планирует военные меры против Беларуси. Нас интересует только восстановление нашей территориальной целостности. Но, чтобы полностью снять эту провокацию, чтобы снять эти нарративы, которые звучат от Лукашенко, чтобы снять даже предположение относительно любой угрозы якобы от нас, мы предлагаем свое решение – на границе Украины и Беларуси может быть размещена миссия международных наблюдателей для мониторинга ситуации безопасности", — предложил глава государства.

Он также отметил, что формат миссии может быть разработан дипломатами и призвал поддержать эту инициативу Украины на уровне Группы семи.

Путин и Лукашенко развертывают общую группировку войск у границы Украины

В Минобороны Беларуси заявили, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и российский президент-террорист Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.

Александр Лукашенко также сделал заявление, что якобы НАТО в странах Европы рассматривают "варианты возможной агрессии против Беларуси", в том числе и применение ядерного оружия.

В Генштабе отметили, что режим самопровозглашенного президента Беларуси и дальше поддерживает вооруженную агрессию Путина и РФ, предоставляет плацдармы для нанесения ударов по территории Украины и оружие.

По мнению Алексея Арестовича, в ближайшее время нападения на Украину с территории Беларуси не будет, ведь белорусская армия к этому не готова – режим Лукашенко просто уже отдал Путину запасы оружия и техники.

В свежем отчете американского Института войны (ISW) сообщается, что Лукашенко не может себе позволить внутренние последствия прямого белорусского вмешательства в войну.

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