Зеленский предложил вывести оккупационные войска к Рождеству: у Путина ответили

Кремль, комментируя призыв президента Владимира Зеленского добровольно вывести российские оккупационные войска из Украины на Рождество, отказался от этого предложения.

Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков.

Песков выразил мнение, что украинской стороне якобы "необходимо принимать те реалии, которые сложились за это время".

Традиционно в стиле кремлевской пропаганды он заявил о некоторых частях украинских регионов, которые оккупанты незаконно захватили, которые и назвал "этими реалиями". Спикер Путина в манипулятивной форме сказал, что "без учета этих новых реалий какое-либо продвижение вперед невозможно".

"О том, что Россия может начать вывод войск из Украины до конца текущего года, не может быть и речи", — сказал спикер диктатора РФ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 12 декабря во время своего обращения к лидерам стран-участниц G7 призвал Россию закончить войну к Рождеству. Украинский лидер указал, что "ответ из Москвы покажет, чего там действительно хотят: то ли дальнейшего противостояния с миром, то ли наконец завершение агрессии".

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль на украинско-французской конференции в Париже заявил, что ВСУ будут освобождать от российских захватчиков всю территорию Украины и не остановятся до полной победы.

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