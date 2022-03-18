Зеленский предостерег иностранных наемников вооруженных сил России от фатального решения

Украинский президент подчеркнул, что долгая жизнь лучше, чем любые деньги.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что владеет информацией о привлечении в вооруженные силы РФ, вторгшиеся в Украину, иностранных наемников и предостерег их "от худшего решения в их жизни".

Об этом он говорил в своем обращении в ночь на 18 марта.

Президент подчеркнул, что украинцы защищают свою землю от одной из самых больших армий мира, которую при этом ежедневно делают меньше. Однако, подчеркнул он, у вооруженных сил России есть еще численность, техника и резерв.

"Мы располагаем информацией о том, что российские военные привлекают наемников из других стран. Стараются обманом загнать на военную службу больше молодежи. Мы с вами знаем — это им не поможет. И поэтому сейчас я предупреждаю всех, кто попытается присоединиться к оккупантам на нашей украинской земле: это будет самое плохое решение в вашей жизни. Лучше долгая жизнь, чем те деньги, которые вам предлагают за короткую", — предупредил Зеленский.