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Зеленский предостерег иностранных наемников вооруженных сил России от фатального решения

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Зеленский предостерег иностранных наемников вооруженных сил России от фатального решения

Государственная пограничная служба Украины

Украинский президент подчеркнул, что долгая жизнь лучше, чем любые деньги.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что владеет информацией о привлечении в вооруженные силы РФ, вторгшиеся в Украину, иностранных наемников и предостерег их "от худшего решения в их жизни".

Об этом он говорил в своем обращении в ночь на 18 марта.

Президент подчеркнул, что украинцы защищают свою землю от одной из самых больших армий мира, которую при этом ежедневно делают меньше. Однако, подчеркнул он, у вооруженных сил России есть еще численность, техника и резерв.

"Мы располагаем информацией о том, что российские военные привлекают наемников из других стран. Стараются обманом загнать на военную службу больше молодежи. Мы с вами знаем — это им не поможет. И поэтому сейчас я предупреждаю всех, кто попытается присоединиться к оккупантам на нашей украинской земле: это будет самое плохое решение в вашей жизни. Лучше долгая жизнь, чем те деньги, которые вам предлагают за короткую", — предупредил Зеленский.

Напомним, украинские защитники убили российского оккупанта Георгия Дудорова. Он оказался сыном вицегубернатора Ненецкого автономного округа.

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