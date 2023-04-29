Зеленский предостерег от затяжной войны в Украине: подробности

Глава государства отмечает, что контрнаступление зависит от поставок в Украину оружия от союзников.

Президент Украины Владимир Зеленский предостерегает от затяжной войны. Она, по его словам, может длиться годами или даже десятилетиями. Решающую роль в этом играет помощь Запада.

Такое мнение глава государства высказал в интервью финскому изданию Yle.

По его словам, успех контрнаступления Украины зависит от объемов и сроков снабжения западного оружия. Он подчеркивает, что вооружение имеет большое значение. Тем временем российские оккупанты теряют мотивацию и боятся последствий своего отступления.

"Для других стран дешевле сейчас поддержать Украину, чем увеличивать риски Третьей мировой войны", – заявил Зеленский.

Издание пишет, что украинский лидер не рассказал никаких подробностей о контрнаступлении. Вместе с тем президент, "несмотря на свои надежды на успех, также предупредил, что война может длиться годами или даже десятилетиями".

Зеленский подчеркнул, что война в Украине должна закончиться не так, как в Финляндии. Yle замечает, что, вероятно, он имел в виду советско-финскую войну 1939–1940 годов, после которой финны были вынуждены отдать СССР около 10% своей территории.

"Я чувствую, что такую возможность нельзя допускать", — заявил президент Украины.

Напомним, в интервью скандинавским СМИ Зеленский заявил, что украинское контрнаступление предусматривает увольнение ВСУ временно оккупированного Крыма. Глава государства подчеркнул, что успех в значительной степени зависит от продолжения снабжения Западом оружия.

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