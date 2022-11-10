Зеленский предполагает, что "уход" российских войск из Херсона на самом деле может быть перегруппировкой

Украинский президент Владимир Зеленский скептически относится к заявлениям России об "уходе" войск из Правобережья и предполагает, что это на самом деле может быть стратегическим шагом для перегруппировки сил.

Об этом глава государства сказал в интервью CNN.

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"Поэтому они (россияне – ред.) готовы защищать этот регион, и они не готовы покинуть город, и тот факт, что они находятся в этих домах (которые они захватили – ред.), означает, что они серьезно готовятся, но мы также серьезно готовы к этим событиям" , — заметил Зеленский.

Лидер Украины подчеркнул, что Силы обороны готовы отвоевывать оккупированные россиянами территории. Зеленский подчеркнул, что у Украины есть стратегия и разные направления во время контрнаступления.

Когда ВСУ могут освободить Херсон

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что украинские военные в скором времени зайдут в Херсон. По его оценке, это может произойти через 2-3 недели, а может – 5-7 дней и более. Арестович добавил, что пока массового бегства российских окупантов на левый берег Днепра не наблюдается.

Генеральный штаб ВСУ прокомментировал ситуацию с уходом оккупантов с правого берега Херсонщины на второй день после соответствующих заявлений России. Пока в ВСУ не могут ни опровергнуть, ни подтвердить такую информацию. Наступление украинских военнослужащих продолжается.

Добавим, военный эксперт Олег Жданов прогнозирует для Сил обороны ловушку в Херсоне после якобы ухода оккупантов из города.

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