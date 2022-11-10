Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Зеленский предполагает, что "уход" российских войск из Херсона на самом деле может быть перегруппировкой

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
4500
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Зеленский предполагает, что "уход" российских войск из Херсона на самом деле может быть перегруппировкой

Володимир Зеленський / Фото: Офис президента Украины

Зеленский подчеркнул, что Силы обороны готовы отвоевывать оккупированные россиянами территории.

Украинский президент Владимир Зеленский скептически относится к заявлениям России об "уходе" войск из Правобережья и предполагает, что это на самом деле может быть стратегическим шагом для перегруппировки сил.

Об этом глава государства сказал в интервью CNN.

"Поэтому они (россияне – ред.) готовы защищать этот регион, и они не готовы покинуть город, и тот факт, что они находятся в этих домах (которые они захватили – ред.), означает, что они серьезно готовятся, но мы также серьезно готовы к этим событиям", — заметил Зеленский.

Лидер Украины подчеркнул, что Силы обороны готовы отвоевывать оккупированные россиянами территории. Зеленский подчеркнул, что у Украины есть стратегия и разные направления во время контрнаступления.

Когда ВСУ могут освободить Херсон

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что украинские военные в скором времени зайдут в Херсон. По его оценке, это может произойти через 2-3 недели, а может – 5-7 дней и более. Арестович добавил, что пока массового бегства российских окупантов на левый берег Днепра не наблюдается.

Генеральный штаб ВСУ прокомментировал ситуацию с уходом оккупантов с правого берега Херсонщины на второй день после соответствующих заявлений России. Пока в ВСУ не могут ни опровергнуть, ни подтвердить такую информацию. Наступление украинских военнослужащих продолжается.

Добавим, военный эксперт Олег Жданов прогнозирует для Сил обороны ловушку в Херсоне после якобы ухода оккупантов из города.

Отступление из Херсона и давление на Венгрию от ЕС – новости на утро 10 ноября

Отступление из Херсона и давление на Венгрию от ЕС – новости на утро 10 ноября

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
4500
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация