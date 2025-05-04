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Зеленский предупредил, что Россия может прибегнуть к провокациям на 9 мая
Россиянам веры нет, отметил президент. Так что обещания Кремля о прекращении огня не означают, что Россия не прибегнет к провокациям в ближайшее время.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал не верить обещаниям Москвы о прекращении огня и быть готовыми к провокациям на 9 мая. А те, кто почему-то еще верит Кремлю, могут попробовать на себе.
Об этом глава государства сказал во время пресс-конференции в Чехии 4 мая.
«Прежде всего, и это не первый вызов. И не первые обещания России о прекращении огня… Мы понимаем, с кем имеем дело. Мы им не верим. От них провокации могут быть. Это в их стиле», — сказал он.
Со ссылкой на доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, Зеленский назвал количество российских штурмов в Украине всего за день.
«Все эти дни они говорят о том, что они хотят какое-то частичное прекращение огня. Но, например, количество штурмов сегодня (4 мая — ред.) — больше всего за последние месяцы. Все дни показывают более 200 штурмов. У меня был доклад генерала Сырского… Он мне сказал: за вчера, например, более 200 штурмов», — сказал президент.
Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Москве доверять не следует и необходимо готовиться к провокациям со стороны РФ.
«То есть веры нет. Провокации могут быть, но это зависит от русских. И если кто-то им еще верит, ну пусть попробуют на себе…» — сказал он.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о сосредоточении основных усилий на угрожающих направлениях фронта. Он сказал, что ВСУ в течение месяца восстановили 115 позиций.
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