Зеленский предупредил Макрона о возможной провокации России на Запорожской АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 4 июля, пообщался с французским лидером Эммануэлем Макроном. Лидеры государств обсудили ситуацию на ЗАЭС и военную поддержку.

Об этом украинский президент сообщил в соцсетях.

Зеленский объяснил, что они с Макроном обсудили выполнение предыдущих и добились новых оборонных договоренностей.

"Спасибо за большую партию бронированных машин, в частности очень нужный санитарно-эвакуационный транспорт, дополнительные легкие танки и ПВО. Также подробно обсудили ситуацию в России и на поле боя. После действий Пригожина весь мир увидел, что у России нет пространства для маневров на поле боя. А для нас наоборот открывается окно возможностей. Надо действовать решительно - и военно, и политически. Поэтому очень важно, чтобы саммит в Вильнюсе был результативным. Предупредил Эммануэля Макрона о подготовке оккупационными войсками опасных провокаций на Запорожской АЭС. Договорились держать ситуацию на максимальном контроле вместе с МАГАТЭ", - сказал президент Украины.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ предупредили украинцев, что существует угроза теракта на Запорожской АЭС. Российские оккупанты готовятся устроить провокацию.

Также советник гендиректора "Росатома" Ренат Карчаа заявил, что Украина в ночь на 5 июля вроде бы "собирается атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе". Кроме того, он добавил еще одну чушь, которую, мол, "ВСУ ударят по ЗАЭС "Точкой-У" с боеголовкой, начиненной ядерными отходами".

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