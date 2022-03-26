Зеленский предупредил о дефиците пищи в мире из-за отсутствия экспорта из Украины: народы каких стран под угрозой

Российские войска минируют поля в Украине, подрывают аграрную технику, уничтожают запасы топлива, которые просто необходимы для посевной.

Отсутствие экспорта из Украины в результате войны, которую развязала Россия во главе с Владимиром Путиным, ударит по многим народам.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на 20-м Дохийском форуме 26 марта.

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"Украина – один из важнейших мировых экспортеров продовольствия. Пшеница, растительное масло, кукуруза и другая аграрная продукция из нашей Украины. Это основа стабильности и внутренней безопасности многих государств в разных регионах мира. Сейчас, когда мировые рынки еще не оправились от потрясений пандемии, от ценовых шоков на продовольствия, никто не застрахован, да и невозможно застраховаться, если еды не будет хватать просто физически. Российские войска минуют поля в Украине, подрывают аграрную технику, уничтожают запасы топлива, которые просто необходимы для посевной, они заблокировали наши морские порты. Зачем они все это делают? Нашему государству хватит продовольствия, но отсутствие экспорта из Украины ударит по многим народам - ​​Исламскому миру, Латинской Америке и в других частях планеты... Мы все вместе должны не допустить дефицита пищи в мире из-за этой войны, поэтому санкционная политика, все ограничения наложены на РФ, направленные на одно – чтобы Россия начала искать мира и не создавала глобальных угроз", — сказал Зеленский.