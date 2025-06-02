Зеленский предупредил о дефиците газа в Украине и назвал сумму для закупки

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

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Украина может столкнуться с дефицитом газа из-за массированных атак РФ.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, передает «Униан».

«В результате массированных российских атак на нашу газовую инфраструктуру у нас может быть дефицит газа. Половину мы обнаружили, не хватает еще на 1 млрд евро. Я говорю с премьером Норвегии о возможности закупок», — сказал Зеленский.

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Он напомнил о массированных атаках по газохранилищам и также по инфраструктуре добычи газа.

«Мы упустили какие-то возможности, они восстанавливаются, но мы договорились с министром энергетики, что мы будем искать возможности, как закрыть этот дефицит, который может быть, если не все восстановится, если не сможем полностью обеспечить газом наше население», — сказал он.

По его словам половина соответствующего объема уже найдена.

«Половину мы нашли, а половину нам не хватало. Скажу да, на миллиард евро. Мы говорим о таком объеме, о котором я говорю с норвежским премьер-министром», — сообщил президент.

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Ранее Олег Попенко, эксперт сферы ЖКХ, предупредил, что враждебные попадания ухудшили передачу электроэнергии по всей территории Украины. Кроме того, есть повреждения сетей газоснабжения и газохранилищ.

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