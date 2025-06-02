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Зеленский предупредил о дефиците газа в Украине и назвал сумму для закупки
Из-за массированных атак России по газохранилищам и инфраструктуре Украины придется закупать газ на 1 млрд евро. Вероятно, в Норвегии.
Украина может столкнуться с дефицитом газа из-за массированных атак РФ.
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, передает «Униан».
«В результате массированных российских атак на нашу газовую инфраструктуру у нас может быть дефицит газа. Половину мы обнаружили, не хватает еще на 1 млрд евро. Я говорю с премьером Норвегии о возможности закупок», — сказал Зеленский.
Он напомнил о массированных атаках по газохранилищам и также по инфраструктуре добычи газа.
«Мы упустили какие-то возможности, они восстанавливаются, но мы договорились с министром энергетики, что мы будем искать возможности, как закрыть этот дефицит, который может быть, если не все восстановится, если не сможем полностью обеспечить газом наше население», — сказал он.
По его словам половина соответствующего объема уже найдена.
«Половину мы нашли, а половину нам не хватало. Скажу да, на миллиард евро. Мы говорим о таком объеме, о котором я говорю с норвежским премьер-министром», — сообщил президент.
Ранее Олег Попенко, эксперт сферы ЖКХ, предупредил, что враждебные попадания ухудшили передачу электроэнергии по всей территории Украины. Кроме того, есть повреждения сетей газоснабжения и газохранилищ.
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