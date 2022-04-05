Зеленский предупредил о "еще более жестокой активности оккупантов на восточном и южном направлениях"

Зеленский предупредил о "еще более жестокой активности оккупантов на восточном и южном направлениях"

Президент Украины отметил, что благодаря санкциям Россия вернется в хуже "лихих 90-х" времена.

В ближайшие дни российские оккупанты планируют нанести мощные удары на востоке и юге Украины.

Об этом в ночном обращении 5 апреля сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Продолжаем готовиться к еще более жестокой активности оккупантов на восточном и южном направлениях. Мы знаем, что они собираются делать на Донбассе. Знаем, что они собираются делать возле Харькова, в некоторых других районах государства. Россия концентрирует там значительное количество военных и техники", – отметил Зеленский.

Он добавил, что "эта активность доказывает, что примененных против России санкций мало. Будет больше! Если руководство России не станет реально искать мир, реально договариваться о мире, то они заведут свое государство в худшее состояние за последние 50 лет. Так называемые "лихие 90-е" будут казаться сытыми и спокойными".

Обращение Владимира Зеленского по итогам 40-го дня войны

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