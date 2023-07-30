Зеленский предупредил о новых ракетных ударах России по энергетическим объектам

Зеленский призвал местные власти тратить бюджетные средства на оборону Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил об угрозе новых ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Он призвал местные власти готовиться к такому сценарию.
Об этом он сказал во время заседания Конгресса местных и региональных властей в Ивано-Франковске.
Зеленский призывает местные власти готовиться к новому зимнему сезону.
"Очень важное заседание именно сейчас, когда есть время подготовиться к зимнему сезону как на государственном уровне, так и на уровне областей и общин. Мы должны осознавать, что российские террористы попытаются продолжить атаки против украинской энергетики, против нормальной жизни людей. Но наша несокрушимость должна победить", - пояснил Владимир Зеленский.
Президент Украины также призвал местные власти эффективнее помогать обороноспособности Украины.
"Обсудили сегодня и бюджетные вопросы. Местные бюджеты имеют существенные ресурсы, которые надо тратить с государственной позиции. Все видят, каковы потребности на передовой. Все видят, на чем акцентируют волонтеры. Итак, все бюджеты - и государственный, и местный - должны соответствовать приоритету номер один, а именно обороне. Помощь нашим воинам, помощь защите, помощь семьям наших героев и вообще защите жизни", - сказал Зеленский.
Ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины
Российская террористическая армия с октября 2022 года начала наносить массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Целью окупантов было оставить украинцев без света и тепла зимой, чтобы заставить Украину капитулировать.
Из-за постоянных массированных ракетных ударов в Украине начали применять экстренные и аварийные отключения электричества. Весной 2023 года ситуация с энергетикой в Украине улучшилась. Однако эксперты призывают украинцев готовиться к еще более тяжелой зиме, поскольку оккупанты могут повторить ракетные обстрелы энергетики.
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