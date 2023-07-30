Зеленский предупредил о новых ракетных ударах России по энергетическим объектам

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил об угрозе новых ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Он призвал местные власти готовиться к такому сценарию.

Об этом он сказал во время заседания Конгресса местных и региональных властей в Ивано-Франковске.

Зеленский призывает местные власти готовиться к новому зимнему сезону.

"Очень важное заседание именно сейчас, когда есть время подготовиться к зимнему сезону как на государственном уровне, так и на уровне областей и общин. Мы должны осознавать, что российские террористы попытаются продолжить атаки против украинской энергетики, против нормальной жизни людей. Но наша несокрушимость должна победить", - пояснил Владимир Зеленский.

Президент Украины также призвал местные власти эффективнее помогать обороноспособности Украины.

"Обсудили сегодня и бюджетные вопросы. Местные бюджеты имеют существенные ресурсы, которые надо тратить с государственной позиции. Все видят, каковы потребности на передовой. Все видят, на чем акцентируют волонтеры. Итак, все бюджеты - и государственный, и местный - должны соответствовать приоритету номер один, а именно обороне. Помощь нашим воинам, помощь защите, помощь семьям наших героев и вообще защите жизни", - сказал Зеленский.

Ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины

Российская террористическая армия с октября 2022 года начала наносить массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Целью окупантов было оставить украинцев без света и тепла зимой, чтобы заставить Украину капитулировать.

Из-за постоянных массированных ракетных ударов в Украине начали применять экстренные и аварийные отключения электричества. Весной 2023 года ситуация с энергетикой в Украине улучшилась. Однако эксперты призывают украинцев готовиться к еще более тяжелой зиме, поскольку оккупанты могут повторить ракетные обстрелы энергетики.

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