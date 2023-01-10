Зеленский предупредил об эскалации и поблагодарил защитников Соледара: "Россия должна проиграть"

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с зарубежными лидерами и сообщил об эскалации на востоке Украины. Россия штурмует украинские города, не щадя ни местных жителей, ни своих оккупантов.

Об этом президент сказал 10 января во время обращения к украинцам.

"Сегодня – новый этап нашего дипломатического марафона. Еще четыре разговора с европейскими лидерами: с президентом Европейского совета, с премьер-министром Бельгии, президентом Эстонии и премьер-министром Ирландии. Проинформировал их о ситуации на поле боя – о тяжелой ситуации на Донбассе, о постоянных российских штурмах и том факте, что Россия не считает своих людей, не жалеет местных и не останавливается перед какой-либо преступной активностью", — подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что такие жестокие действия российских оккупантов может остановить только современная военная техника, которую Запад может передать Украине.

"Этому можно – и надо! – противопоставить только новый уровень современной военной техники, которую может получить Украина от партнеров. Я благодарю всех лидеров, которые нам помогают, за понимание, что именно сейчас пришло время для новых мощных решений, для новой мощной поддержки. Свободный мир имеет все необходимое, чтобы остановить российскую агрессию и привести государство-террориста к историческому поражению.И это важно не только для нас. Это важно для глобальной демократии, для всех, кто ценит свободу.Там более важно сейчас, когда Россия еще и собирает силы для очередной эскалации. Вместе с партнерами должны сделать — и делаем все, чтобы уже сейчас хозяевам России стало понятно: ни одна их эскалация им не поможет", – сказал Зеленский.

Зеленский за 10 января: пора для новых мощных решений

Владимир Зеленский поблагодарил президента Европейского совета за понимание еще и того, насколько важна неизменность поддержки Украины.

"В этом противостоянии, в котором Россия пытается истощить всех нас — украинцев, европейцев, других партнеров — должна быть четкость сигналов. Сигналов, что мы пройдем весь путь к поражению российского террора. Мы пройдем вместе и с сохранением стабильности в Украине — финансовой и социальной. И именно поэтому финансовая поддержка была одной из главных тем моего разговора с Шарлем Мишелем, а также — оружие и дальнейшая европейская интеграция Украины", — сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что Бельгия поддерживает украинскую формулу мира, в том числе всех ее принципиальных элементов: восстановление безопасности, восстановление нашей территориальной целостности, восстановление справедливости.

"Уверен, что лидерство Бельгии поможет нам достичь честного мира. И спасибо за готовность реально приближать мир, увеличивая вооруженную поддержку нашего государства. Уже оказанная бельгийская оборонная помощь существенно усилила наше государство, и мы договорились сегодня, что наши команды будут работать над новым снабжением", – сказал украинский лидер.

Зеленский поблагодарил и президента Эстонии и всех эстонцев за новые решения для усиления нашей защиты.

"Также обсудили с господином президентом наши дальнейшие шаги в европейской и евроатлантической интеграции. Я благодарю Эстонию за очень мощное представительство интересов Украины в Европе. Даже когда кто-то сомневается, Эстония находит аргументы, как поддерживать Украину и как усиливать санкционное давление на Россию", — сказал он.

Украинский лидер рассказал, что Ирландия также будет продолжать поддерживать Украину в войне против России.

"Я благодарю нового премьер-министра Ирландии за готовность продолжать курс Ирландии на всестороннюю поддержку Украины. Договорились о мощной энергетической поддержке. И поблагодарил Ирландию за замораживание российских активов — будем работать вместе, чтобы эти средства пошли на восстановление Украины. В целом за время от времени моего визита в Вашингтон я провел уже около тридцати переговоров с лидерами и представителями государств-партнеров, и буквально чувствуется ежедневно, как решимости мира преодолеть российскую агрессию все больше и больше", — сказал Зеленский

Президент также поблагодарил украинских защитников, которые защищают Соледар.

"Сегодня хочу особо отметить бойцов 46-й отдельной аэромобильной бригады за храбрость и стойкость при защите Соледара! Спасибо вам, воины!", — сказал Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 10 января сообщил, что он лишил гражданства четырех народных депутатов-предателей – Медведчука, Деркача, Кузьмина и Козака.

Читайте также: