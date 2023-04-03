Зеленский предупредил окупантов о трагическом финале: "У них еще есть время уйти отсюда, иначе мы их уничтожим"

Глава государства Владимир Зеленский уверен, что Украина освободит свои территории, а оккупантов предупредил, если они не хотят быть уничтожены во время контрнаступления, "у них еще есть время уйти".

Об этом украинский президент сказал во время визита в Ягодный Черниговскую область в понедельник, 3 апреля.

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Он сообщил, что Украина готовится к контрнаступлению, но когда и по каким направлениям он начнется, не раскрыл.

"Я не могу сказать, когда мы будем готовы к очень конкретным вещам. Но мы готовимся, чтобы быть сильными на бою и деоккупировать нашу землю. Трудно сказать, как и когда это будет сделано. Я не буду говорить о конкретных вещах, потому что мы не "Можем дать возможность российским террористам подготовиться к нашим методам и шагам по деоккупации . Но мы это сделаем, и они должны знать это. У них еще есть время уйти оттуда, иначе мы их уничтожим", — подчеркнул Зеленский.

Украинское контрнаступление: что известно

Как ранее сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, сейчас проходит подготовка к контрнаступлению. Он должен начаться в течение апреля-мая. Когда спецоперация начнется, зависит от поставок западного оружия и погодных условий.

Экскомандир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий оценил подготовку к контрнаступлению украинских сил и назвал четыре фактора для успешной операции.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, комментируя предстоящее контрнаступление, высказался, что вероятность того, что Украине удастся отбросить все российские войска за пределы своей территории в этом году, маловероятна.

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