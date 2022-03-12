Зеленский предупредил российских оккупантов о смерти на украинской земле: "Они не пойдут своими ногами, их увезут отсюда"

Зеленский заметил, что у Украины сильная демократия, которой еще нет в Европе.

Украинская армия будет стоять до конца в войне с Россией, а те кафиры, которые зашли на украинскую землю и получают удовольствие от убийств, "не уйдут своими ногами, их вывезут отсюда".

Об этом предупредил россиян украинский президент Владимир Зеленский на брифинге с иностранными СМИ.

"Пришедшие на нашу землю и получающие удовольствие от убийств не уйдут своими ногами, их вывезут отсюда. И мы до конца будем стоять, потому что правда на нашей стороне", — сказал Зеленский.

Он отметил, что в Украине есть сильная демократия, которую еще нужно поискать в государствах Европы, и свобода слова в отличие от россиян, где им каждый день "промывают голову" прокремлевские СМИ.

"У нас не по 4 руки, мы не какие-то гибриды. То, что о нас там рассказывают. У нас такие же руки, как и у российских военных, такие же ноги, и такая же голова. Единственное – нам никто не промыл нашу голову", и наш мозг, потому что у нас свобода и демократия И, поверьте мне то, что говорят на наших канал, у нас такая демократия, которую еще нужно поискать в других демократических государствах У нас нет никакого контроля СМИ и это прекрасно, поэтому люди понимают, где они живут. Они могут получать информацию не только из украинской сети, они берут информацию из Европы, США. Все открыто, у нас все это — открытый доступ ", — сказал глава государства.

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