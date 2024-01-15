Зеленский прибыл с рабочим визитом в Швейцарию: стали известны подробности

Планируется встреча с лидерами страны и участие в Давосском форуме.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Швейцарию. Там он намерен встретиться с лидерами страны и примет участие в Давосском форуме.

Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети.

“В Берне проведу переговоры с главами обеих палат парламента, руководителями партий и фракций, госпожой Президенткой Виолой Амхерд. Благодарю за принципиальную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Верю, что участие Швейцарии в Формуле мира и ее опыт помогут приблизить справедливый мир на основе нашего видения”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

По его словам, речь будет идти о возвращении похищенных российскими оккупантами детей, санкциях и поиске механизмов для использования замороженных российских активов, сотрудничестве по гуманитарному разминированию, финансовой поддержке и восстановлению Украины.

"В Давосе проведу важные двусторонние встречи с представителями ЕС и НАТО, чтобы поддержать динамику нашей евроатлантической интеграции, а также с лидерами государств и крупных бизнесов, чтобы усилить оборонную и экономическую устойчивость Украины", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, что руководитель ОП Андрей Ермак рассказал о результатах встречи советников по национальной безопасности и внешней политике в Давосе относительно имплементации Формулы мира Украины.

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