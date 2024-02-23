Зеленский прибыл с рабочим визитом во Львов: какие важные встречи провел президент

Сейчас идет подготовка к активной международной работе, которая состоится в ближайшие недели.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 23 февраля, с рабочим визитом в Львове. Там он встретился с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен.

Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети.

“Сейчас – во Львове, рабочий день. Сначала была встреча с Премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен, затем – встреча с американскими сенаторами – делегация во главе с Чаком Шумером. Хорошие переговоры и еще один полезный день для Украины”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Он также добавил, что сейчас идет подготовка к активной международной работе, которая состоится в ближайшие недели.

“Будут и новые договоренности, которые усилят наших воинов, защиту наших городов и позиции нашего государства. Спасибо всем в мире, кто помогает. Благодарю всех, кто защищает нас, Украину, наших людей, наши принципы – абсолютно справедливые принципы. Никто в мире не вправе уничтожать независимые нации. Никто. И мы не дадим России уничтожить Украину”, – подчеркнул глава государства.

Напомним, что Зеленский рассказал, что нужно для дипломатического завершения войны.

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